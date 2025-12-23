L'oposició tomba el pressupost de la Paeria de Lleida
Larrosa s’haurà de sotmetre a una qüestió de confiança que se celebrarà el 31 de desembre
El PSC perd el suport de Junts i l’alcalde s’ofereix a escoltar propostes de tots els grups menys de Vox
El ple de la Paeria de Lleida ha rebutjat aquest divendres el pressupost del consistori per al 2026 amb els vots en contra de tots els grups de l'oposició –9 vots a favor, 18 en contra i cap abstenció–. Ara, l’alcalde, Fèlix Larrosa, pot optar per negociar per buscar suports i convocar un altre ple o bé sotmetre’s a una qüestió de confiança vinculada als pressupostos. En el cas que la guanyés, els comptes quedarien aprovats automàticament. Si la perd, l’oposició disposarà d’un mes per presentar una moció de censura.
La tinenta d'alcalde Carme Valls, en nom del govern municipal (PSC), ha defensat que es tracta d'uns pressupostos "justos" i que no són fruit de la improvització, sinó que busquen "un equilibri, una planificació encertada i un endeutament controlat". En total, els comptes preveien 63 milions d'euros en inversions.
Laura Bergés, del Comú, ha dit durant la seua intervenció que és un pressupost "d'un govern que no entén que està en minoria i que no sap negociar". A més, Bergés ha lamenta que el PSC no hagi fet valer la majoria progressista al ple.
Gloria Rico, de VOX, ha explicat que s'han oposat "fermament" al pressupost perquè en ell veuen prioritats mal plantejades i una despesa ideológica desmesurada. "Prioritza lo simbòlic a l'essencial", ha afegit.
Des de Junts, que fins ara havia estat el soci principal del govern, Violant Cervera ha lamentat la situació que comporta el rebuig dels comptes però ha afirmat que "és culpa del govern municipal i de com ha actuat". Cervera ha defensat que Junts "ha estat lleial amb el compliment dels acord però que el govern no ho ha estat". A més, considera que és un pressupost "difícil d'executar i que no és últil per a la ciutadanua". En aquest sentit, ha criticat que moltes de les qüestions que plantea "hipotequen el futur de la ciutat amb més deute" i considera que no es millora la seguretat. Cervera ha lamentat també que no s'hagi consensuat el document i que no es contempli el pla de l'estació ni Torreblanca.
La portaveu d'ERC, Jordina Freixanet, ha dit que han votat 'no' per "la manca de voluntat de negociar del govern". Així, ha explicat que tot i que tenen models de ciutat oposats, des d'Esquerra van intentar negociar una abstenció. "Tenim un govern molt fort amb els febles però molt feble amb els poderosos", ha criticat, afegint que no han estat capaços d'acordar una abstenció de mínims. "Les formes estan molt allunyades d'un bon govern", ha conclòs.
El cap de l'oposició i líder del PP, Xavi Palau, ha destacat que avui s'ha produït "na trencadissa entre els socis de govern" i per aquest motiu ha reivindicat que seria imprescindible buscar "un acord de mínims amb tots els grups per evitar el bloqueig de l'ajuntament". En aquest sentit, els populars han fet un plantejament amb sis propostes per poder asseure's a negociar amb el PSC: prohibir el burka i el nicab a la via pública, una pla per recuperar el Centre Històric, un pla per al barri de la Mariola, recuperar el Turó de Gadeny, replantejar el model d'inclusió social i acabar amb els campaments il·legals de l'avinguda Tarradellas.
Valls, al torn de respostes, ha dit que "és complicat buscar consesos quan l'altra part no vol negociar". De la seua part, l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha acusat l'oposició d'actuar amb càlcul electoral i ha defensat que des del govern municipal han presentat un pressupost "correcte", que impulsa les polítiques d'habitatge, que millora la seguretat, la legislació del comerç i millora equipaments. Pel que fa a la pèrdua del suport de Junts, Larrosa ha sentenciat: "fins ara ballàvem amb la senyora Cervera i ballàvem molt bé, pero ara estic lliure i veig que hi ha quatre més que volen ballar amb mi. Veurem com acaba tot".
Larrosa ha anunciat que el ple per a la qüestió de confiança se celebrarà el pròxim 31 de desembre. El 2022, amb Miquel Pueyo com a alcalde, ja es va produir aquesta situació. Llavors, en l’últim moment, el Comú no va donar suport al pressupost d’ERC i Junts, hi va haver qüestió de confiança i Pueyo va quedar ratificat i els comptes van tirar finalment endavant.
D'altra banda, el govern municipal ha aconseguit aprovar la prórroga del servei d'autobusos després d'acceptar les esmenes del PP.
Ampliarem la informació