La sortida de vianants per Comtes d’Urgell de l’estació de busos, llesta

Redacció

Creat:

Actualitzat:

Les obres de la nova estació d’autobusos ja es troben en la recta final i ahir els operaris ultimaven la sortida per als vianants que l’equipament tindrà pel carrer Comtes d’Urgell. Un accés que complementarà l’entrada principal que la terminal tindrà a la plaça Ramon Berenguer IV, que ahir també estava gairebé enllestida. La previsió de la Generalitat és que l’estació pugui ser operativa durant el primer trimestre del 2026.

