El 25 i 26 de desembre: El Pessebre Vivent de Lleida apuja el teló amb una novetat
L'Hangar-Magraners acull la 55a edició del Pessebre Vivent de Lleida, amb una entrada sense soroll per a famílies amb autisme i un format immersiu.
El recinte de l'associació Hangar-Magraners de Lleida es prepara per acollir, un any més, el tradicional Pessebre Vivent de la ciutat. Aquesta 55a edició, que tindrà lloc els dies 25 i 26 de desembre de 2025, obrirà les seves portes de sis de la tarda a vuit del vespre. Com a novetat destacada, s'ha implementat una entrada sense soroll a les sis de la tarda, especialment dissenyada per a famílies amb persones amb autisme o hipersensibilitat sensorial, reforçant així el compromís de l'organització amb l'accessibilitat i la inclusió de tots els públics.
Al capdavant d'aquesta iniciativa es troben Miriam i Àngel Moreno, fills de la fundadora original del pessebre, que han assumit la direcció amb la clara voluntat de recuperar una activitat molt estimada i donar-li un nou impuls a la tradició nadalenca lleidatana. Aquesta representació es desenvolupa en un espai natural de 2.000 metres quadrats, que transporta els visitants al poble de Betlem mitjançant la recreació d'oficis antics i quadres emblemàtics, com el naixement o la figura del caganer.
Implicació comunitària i singularitat
Aquesta edició mobilitza un total de 85 participants, amb edats que van des dels dos mesos fins als vuitanta anys, els quals donaran vida a una trentena d'escenes diferents. El projecte destaca per la seva gran implicació comunitària, un pilar fonamental que el manté viu any rere any. A més, el Pessebre Vivent de Lleida presenta trets singulars que el fan únic.
Experiència immersiva i sostenible
Entre les seves característiques més notables, cal subratllar que es tracta d'un pessebre dinàmic, que recrea un Betlem immersiu on el públic pot sentir-se part de l'escena. També és un esdeveniment musical, amb quatre escenes dirigides pel reconegut Ramon Molins, que aporten una dimensió sonora única a la representació. Finalment, el compromís amb la sostenibilitat és evident, ja que fa servir materials reutilitzats, com ara tetrabrics, per a la construcció dels decorats i elements escènics, minimitzant així l'impacte ambiental.
Adquisició d'entrades
Les entrades per gaudir d'aquesta experiència tenen un cost de cinc euros i es poden adquirir fàcilment a través de la plataforma entradium.com. Per localitzar-les, només cal introduir el terme "pessebre" al cercador de la pàgina web. Es recomana la compra anticipada per assegurar la disponibilitat i evitar cues.