Detinguda per agredir la seua mare a Lleida

Una patrulla va localitzar la presumpta agressora a prop del domicili i la va arrestar per un delicte de violència en l’àmbit familiar.

Laura García

La Guàrdia Urbana va detenir ahir de matinada una dona de 31 anys  acusada d’agredir la seua mare a Cappont. La víctima, de 68 anys, va trucar cap a les 00.35 hores per alertar que la seua filla li havia pegat  i havia marxat de casa, a l’avinguda de les Garrigues. Una patrulla va localitzar la presumpta agressora a prop del domicili i la va arrestar per un delicte de violència en l’àmbit familiar. 

Tres minuts després d’aquesta actuació, la Urbana va detenir un home, de 43 anys, acusat de presumptes coaccions i amenaces a la seua parella  al carrer Lluís Companys

