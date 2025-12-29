Detinguda per agredir la seua mare a Lleida
Una patrulla va localitzar la presumpta agressora a prop del domicili i la va arrestar per un delicte de violència en l’àmbit familiar.
La Guàrdia Urbana va detenir ahir de matinada una dona de 31 anys acusada d’agredir la seua mare a Cappont. La víctima, de 68 anys, va trucar cap a les 00.35 hores per alertar que la seua filla li havia pegat i havia marxat de casa, a l’avinguda de les Garrigues. Una patrulla va localitzar la presumpta agressora a prop del domicili i la va arrestar per un delicte de violència en l’àmbit familiar.
Tres minuts després d’aquesta actuació, la Urbana va detenir un home, de 43 anys, acusat de presumptes coaccions i amenaces a la seua parella al carrer Lluís Companys