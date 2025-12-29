COMERÇ
Gran afluència però poques vendes a l’Eix Comercial
Els pròxims festius comercials autoritzats, el 4 i 11 de gener
L’Eix i les principals superfícies comercials de Lleida ciutat van tornar a omplir-se ahir en l’últim dia festiu d’obertura comercial de desembre. La proximitat de Cap d’Any es va fer notar i al matí l’Eix Comercial ja estava bastant freqüentat malgrat estar tan sols obert el 40% dels establiments.
Així mateix, la jornada va ser bastant “fluixa” quant a les vendes. Montse Eritja, presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Eix, va valorar la jornada com a normal. “Hem vist poques bosses, hi havia moltes persones passejant i pocs compradors, malgrat haver-hi un bon ambient”, va dir. La jornada d’ahir va comptar amb el fet que a l’Eix es van celebrar també cantades que van animar el dia i el tomb dels clients. “La gent pensa més en la festa de Cap d’Any que en les compres”, va comentar Eritja, que confia que el comerç s’animi a partir de divendres vinent, dia 2 de gener, amb les compres de cara a la festa de Reis.
Segons van informar fonts del sector, els comerciants han constatat una gran campanya nadalenca amb el pont de la Puríssima després d’una “fluixa” tardor de vendes. Els dies festius d’obertura comercial de gener seran el 4 i l’11. Fora de l’Eix ahir també van obrir algunes àrees comercials de la ciutat, així com grans superfícies. Quant a zones com la Zona Alta, Pardinyes o barris, el comerç no va obrir.