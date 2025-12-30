SEGURETAT
Cap d’Any a Lleida amb reforç d’urbans i tres línies de bus nocturn gratuïtes
La Paeria destinarà 42 agents a patrullar, fer controls d’alcoholèmia i regular el trànsit. Els autobusos circularan cada 30 minuts d’1.00 a 8.00 hores
La Paeria destinarà 42 agents de la Guàrdia Urbana per reforçar la seguretat la nit de Cap d’Any. Patrullaran per les zones de més concentració de persones, faran proves d’alcoholèmia i regularan el trànsit. Així mateix, habilitarà tres línies d’autobusos nocturns gratuïtes amb parada a demanda. És a dir, els passatgers podran demanar al conductor que s’aturi en punts on no hi ha parada, sempre dins de la seua ruta habitual. A banda dels urbans, el dispositiu inclou tres informadors d’autobusos, sis persones als Punts Lila/Rainbow itinerants, una psicòloga i una coordinadora, en el marc de la campanya 1.000 Ulls.
El transport públic nocturn s’amplia amb una línia nova, l’L Especial Ronda-Llotja, que se sumarà a l’L6 (Bordeta-Cappont-Nastasi) i l’L7 (Mangraners-Secà). En total, circularan 5 busos amb una freqüència de pas cada 30 minuts, des de la una de la matinada fins a les vuit del matí.
La tinenta d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, va apel·lar el civisme i el respecte. “Cap d’Any és una nit per passar-ho bé, per disfrutar, però amb seny, utilitzant el transport públic, evitant les conductes de risc i respectant les persones i l’espai públic”, va afirmar, i va subratllar que l’objectiu del dispositiu és “anticipar-nos als riscos, actuar amb rapidesa i garantir la seguretat en una nit per a tothom”.
Per la seua part, la tinenta d’alcalde Carme Valls va explicar que els punts Lila/Rainbow itinerants comptaran amb dos agents, cada un format en violència masclista i LGTBI-fòbica que cobriran la Zona Alta, Pardinyes i Cappont, les zones on hi ha més locals de lleure nocturn.
Tant aquests agents com els dels autobusos aniran identificats amb un folro polar de color lila i una acreditació. També s’habilitarà el telèfon 608 59 39 08, que estarà operatiu fins a una setmana després de la nit de Cap d’Any, per possibilitar possibles denúncies en dies posteriors.
El sector del lleure nocturn de Catalunya alerta de festes il·legals
� El sector del lleure nocturn de Catalunya assegura que s’està produint un comportament desigual en la venda d’entrades anticipades per Cap d’Any. Assenyalen que hi ha sold out en unes àrees, mentre que en altres s’observa un “estancament” que vinculen, en part, a les festes il·legals. Així ho va indicar ahir la Federació Catalana de Locals de Lleure Nocturn. Va criticar que establiments i col·lectius organitzin activitats recreatives no emparades per les seues llicències, en ocasions en immobles públics cedits per administracions, i va afegir que molts no compleixen requisits de seguretat, sanitat i aforament. Va remarcar que suposa una competència deslleial i “un greu perill”per als assistents. A tot l’Estat, el lleure nocturn preveu facturar prop de 217 milions aquella nit.