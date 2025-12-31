Larrosa perd la qüestió de confiança
Després de la reprovació d’aquest dimecres, l’oposició té un mes per negociar i presentar una moció de censura. Si no prospera, els pressupostos de la Paeria quedaran aprovats
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrossa, no ha superat la qüestió de confiança a què ha estat sotmès aquest dimecres en el ple extraordinari després que cap grup donés suport al seu projecte de pressupostos per al 2026. Larrosa només ha rebut el suport dels 9 regidors dels seu grup (PSC), mentre que tota la oposició hi ha votat en contra.
L’oposició assegura que des del PSC no han intentat negociar perquè la qüestió de confiança no prosperi i ha insistit que els comptes no suposen una millora per a la ciutat.
Després de la reprovació d’avui, l’oposició té un mes per negociar i presentar una moció de censura per desbancar Fèlix Larrosa. Si no ho aconsegueixen, els comptes quedaran aprovats.
La tinent d'alcalde Cristina Morón ha assegurat en el ple extraordinari d'aquest dimecres que no hi haurà moció de censura perquè a la ciutat "no hi ha alternativa de govern i això és un element clau". De fet, per articular una alternativa caldria que el nou candidat comptés amb la majoria del ple, 14 regidors, i això només podria passar amb la suma, improbable, de les formacions de PP, ERC i Junts, que compten amb 5 regidors cadascuna.
Segons Morón, els pressupostos per al 2026 de Lleida "són els més ambiciosos de la història de l'Ajuntament", i ha afegit que els 269 milions d'euros que contemplen, un 16% més que els comptes d'enguany, "aniran a millorar les condicions de vida dels lleidatans".
La portaveu del Comú de Lleida, Laura Bergés, ha criticat els comptes públics i, en especial, la manca de voluntat del PSC per intentar arribar a un acord pressupostari tot i governar en minoria. "Vostès no tenen majoria i per tant l'alternativa és el gruix del seu projecte amb coses dels altres, però vostès han plantejat 'o el teu o el meu', és irresponsable", ha expressat.
La portaveu de Vox, Glòria Rico, ha dit que el seu vot contrari es deu al model de ciutat que presenta Larrosa que, segons ha dit, representa el "socialisme caspós". Així, ha retret que els pressupostos no "reforcin la seguretat, l'impuls de l'economia social i que no prioritzin els veïns davant de la ideologia".
Per la seva banda, la portaveu de Junts, Violant Cervera, ha considerat que Larrosa ha utilitzat la qüestió de confiança per aprovar els comptes de manera unilateral sense debatre'ls amb la resta de formacions i ha lamentat aquesta situació, després del suport que Junts ha donat als comptes en els darrers dos anys. Així mateix, Cervera ha alertat Larrosa que l'aprovació automàtica dels comptes és només un "apunt comptable" i que a partir d'ara haurà de negociar el contingut dels comptes "dia a dia" amb la resta de formacions.
Des d'ERC, la seva portaveu, Jordina Freixanet, també ha retret a Larrosa que no hagi volgut negociar els comptes. "Torna a portar el pressupost sense moure's ni un mil·límetre, quina és la conclusió? Que aquest és l'escenari que busca des del primer dia", ha dit Freixanet, que ha afegit que la moció de confiança no va de pressupostos, sinó de "model de ciutat i també de valors".
Al seu torn, el portaveu del PP i cap de l'oposició, Xavi Palau, ha afirmat que la qüestió de confiança torna a posar damunt la taula que, tot i governar, l'equip municipal ho fa en minoria i no té "prou regidors per gestionar la ciutat". El cap de l'oposició ha argumentat el seu 'no' a la moció pel seu desacord amb el plantejament d'habilitar un alberg a l'antic hotel d'Adif, a l'incompliment de diverses mocions aprovades en plens i al fet que no s'hagi avançat en el projecte d'una futura residència a Pardinyes, entre altres motius.
Després de la votació, l'alcalde Larrosa ha demanat als regidors fer una "reflexió col·lectiva" durant el pròxim mes. "I sobre les reflexions que hagin fet i les que hagi fet jo, al febrer anunciaré quines decisions he pres a efectes de ressorgir i de reprogramar, replantejar i millorar l'acció de govern", ha indicat.