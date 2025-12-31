PARTITS
El PP visita la Dolceria Farré en suport al sector de la pastisseria
El cap de l’oposició a la Paeria, Xavi Palau (PP), va visitar ahir la Dolceria Farré, un negoci emblemàtic del Clot obert des del 1966 i gestionat per la segona generació de la família. Palau va posar de relleu el “treball artesà, constant i sacrificat” dels professionals que elaboren productes tradicionals com torrons, troncs de Nadal, panellets o tortells de Reis.
“Solen estar invisibilitzats davant de l’oferta industrial, parlem d’un ofici que combina passió, tradició i esforç, i que forma part del nostre patrimoni gastronòmic i emocional”, va afirmar. “Apostar pels establiments de tota la vida no és només una qüestió de consum, sinó també de ciutat i valors”, va afegir.