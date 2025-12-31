SERVEIS
El suplement per a la nit de Cap d’Any als taxis de Lleida, el segon més car de l’Estat
Els suplements per desplaçar-se amb taxi la nit de Cap d’Any poden arribar fins als 6,7 euros, segons va afirmar ahir l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que situa Madrid, Lleida i Palma de Mallorca com les ciutats que reuneixen les tarifes afegides més altes durant aquesta data.
Aquestes conclusions es desprenen a l’haver analitzat les tarifes de taxi de 54 localitats de l’Estat per determinar quant s’encareix el viatge durant les nits vinculades a dies festius, que ha constatat que en 20 ciutats s’aplica un suplement específic la Nit de Nadal i la nit de Cap d’Any.
El suplement de la capital que lidera el rànquing, Madrid, és de 6,7 euros, a Lleida és de 5,63 i a Palma, de 4,75. Així mateix, les tarifes del taxi per al 2026 pugen entre un 1,77% i un 2,35%, i en el cas del suplement per al dia de Nadal i la nit de Cap d’Any passarà a 5,75 euros, un 2,13% més. La quarta classificada és Múrcia, amb un suplement de 4 euros, i la cinquena, Barcelona, amb 3,5.
Els més baixos
A l’altre extrem, l’estudi de l’Organització de Consumidors determina que les ciutats amb els suplements més baixos són Conca, amb 0,75 euros, Huelva (1,2 ), Albacete (1,25) i Càceres (1,25).