Nou mapa de zona blava per residents a la ciutat de Lleida
La nova distribució estableix una quinzena de àrees
L’ajuntament de Lleida estrena aquest 2026 un nou mapa de zones d’estacionament regulat per a residents, que estableix 15 zones distribuïdes per les àrees de la ciutat on hi ha zona blava, i que racionalitza la distribució existent segons els límits naturals dels barris i les principals avingudes, segons explica el consistori.
El nou mapa es pot consultar en el tràmit digital obert a la web de la Paeria per dur a terme l’alta o la renovació de la condició de resident en les zones d’aparcament regulat per aquest any 2026, que ja es troba obert. El tràmit també es pot fer de forma presencial a les oficines de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana de la plaça Blas Infante, en horari de 9.00 a 19.45 h.