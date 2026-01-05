COMERÇ
L’Eix Comercial, ple per les últimes compres abans de Reis
Rebaixes el 7 i s’obrirà el diumenge 11
Les botigues de l’Eix Comercial de Lleida que van obrir l’últim dia festiu de la campanya de Nadal van tenir ahir un diumenge intens, ja que molts clients van aprofitar per comprar els últims regals abans del dia de Reis, alguns per compensar que les peticions fetes per internet no han arribat a temps, segons la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Eix, Montse Eritja. La majoria dels comerços van obrir cap a les 11 del matí fins al migdia i de les 5 de la tarda fins a les 20.30 hores. En total, són vuit festius d’obertura comercial des de finals de novembre, desembre i gener, “malgrat que les vendes són sempre més intenses els tres dies abans de Nadal i els tres dies abans de Reis”, va puntualitzar. Eritja va assenyalar que ha estat una campanya intensa en la qual només es va tancar el 25 i 26 de desembre tot i que la valoració final “és que els ingressos no compensen l’esforç que es fa i caldria replantejar-se l’obertura de festius”, va dir. Va incidir que, després del tancament de les compres de Nadal, dimecres vinent 7 comencen les rebaixes i amb aquestes el primer diumenge festiu serà el dia 11.