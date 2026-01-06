Balàfia desconvoca l'assemblea ordinària per tractar el Hub Cívic
L'Associació de Veïns de Balàfia (AV Balàfia) ha anunciat l'ajornament de la seva Assemblea General Ordinària, inicialment programada per al 10 de gener de 2026. La decisió es fonamenta en la manca d'informació detallada per part de la Paeria sobre els usos previstos per a l'antiga Escola Balàfia dins del Projecte Hub Cívic, un punt clau a debatre.
Segons informa l'entitat veïnal en un comunicat, ha sol·licitat reiteradament a l'Ajuntament de Lleida, una major concreció sobre la destinació dels espais de l'antic centre educatiu. Aquesta documentació és considerada indispensable per a una anàlisi i un debat profunds sobre el futur del Hub Cívic, tant en el si de la junta directiva com entre els socis i sòcies de l'associació.
Crida a la transparència i participació
A més de la demanda interna, l'AV Balàfia insta la Paeria a fer extensiva la informació completa sobre els usos dels tres edificis i el pati de l'antiga Escola a totes les entitats, associacions i grups que operen al barri. Aquesta petició inclou específicament les entitats que van participar en la comissió redactora de l'informe "Propostes sobre els Usos de l’Antiga Escola de Balàfia", un document aprovat pel Consell de Barri l'any 2022. L'objectiu és que tot el veïnat pugui formar-se una opinió fonamentada i participar activament en el procés.
Nova data de l'assemblea
L'associació ha confirmat que la nova data per a la celebració de l'Assemblea General Ordinària serà comunicada als seus membres amb la deguda antelació, un cop disposin de la informació requerida per abordar el Projecte Hub Cívic amb la claredat necessària.