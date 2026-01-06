TRIBUNALS
Imputen més de 40 conductors per causar accidents amb ferits
En el conjunt de l’any passat a les carreteres del pla. Acusats de delictes per imprudència greu, els Mossos alerten que “s’ha de prendre consciència”
Els Mossos d’Esquadra van imputar l’any passat més de 40 conductors per causar accidents amb ferits a Ponent. Van ser imputats per delictes de lesions per imprudència greu, segons les dades recopilades per l’Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d’Esquadra a Ponent, amb competències a les comarques del Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Segarra i la Noguera. Un d’ells és el conductor que va ser arrestat la setmana passada, un home de 32 anys acusat de causar un accident de trànsit amb quatre ferits el passat 20 de desembre a la carretera C-53 a Bellmunt d’Urgell (vegeu SEGRE de dissabte).
En aquests casos, els atestats dels Mossos d’Esquadra han conclòs que un dels xòfers implicats en el sinistre va tenir una conducta negligent al volant, no intencionada però sí negligent, com trobar-se sota els efectes de l’alcohol i les drogues, circular de manera temerària o també tenir una distracció manifesta o haver-se adormit. Se’ls imputa un delicte que comporta penes de presó o multa i la possible retirada del permís de conduir.
Per exemple, en el cas de Bellmunt, a l’investigat li imputen quatre delictes de lesions per imprudència greu (un per cada ferit), conducció temerària (anava sense llums quan era de nit i va envair el sentit contrari) i conduir ebri.
Sobre aquestes dades, Damià Larriba, cap de Trànsit dels Mossos a Ponent, assegura que “és una xifra elevada i és important prendre consciència de la responsabilitat que hi ha al volant”.
Un total de nou conductors van ser arrestats o imputats per homicidi l’any passat per causar sinistres mortals a les comarques de Lleida, com va avançar SEGRE el 27 de desembre. És una de les xifres més altes que es recorden i suposa que en gairebé un de cada tres accidents mortals –se n’han registrat 30 amb 32 víctimes– s’ha obert una causa penal contra el conductor que l’ha causat.
Els Mossos d’Esquadra n’han imputat vuit i la Guàrdia Urbana de Lleida, un altre. El 2024, van ser set. La majoria, set, han estat imputats per homicidi per imprudència greu, és a dir, els atestats policials han determinat que hi va haver algun tipus de negligència per part d’un dels xòfers implicats. Tanmateix, en dos casos les investigacions han determinat un altre tipus de conducta penal i en ambdós els conductors han acabat entre reixes. Un és el veí de Balaguer de 33 anys que el 21 de maig va causar un sinistre en el qual va morir la seua acompanyant que, pel que sembla, va pujar en contra de la seua voluntat al vehicle. Està imputat per homicidi dolós (intencionalitat). L’altre és el veí de Castelldans detingut a començaments de desembre acusat d’atropellar mortalment un veí del Soleràs de 82 anys al maig en un cas que encara s’està investigant.