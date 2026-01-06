MOBILITAT
Lleida compta amb un nou semàfor per reforçar la seguretat dels vianants
Instal·lat el nou semàfor a l’avinguda del Segre amb General Brito
L’ajuntament ja ha instal·lat el nou semàfor a l’encreuament de la avinguda del Segre amb el carrer General Brito, en sentit Pardinyes, per reforçar la seguretat dels vianants. No obstant, encara no ha entrat en funcionament.
Els treballs per efectuar les connexions van començar a finals de novembre i estava previst que finalitzessin al desembre, però encara falta per col·locar el semàfor en el sentit contrari.