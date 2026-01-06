ECONOMIA
La Paeria de Lleida destina 131,61 euros per habitant a inversions socials
Segons un estudi amb dades de la liquidació del pressupost del 2024. Ocupa el segon lloc de les capitals catalanes i el 18 de les del conjunt de l’Estat
Lleida és la segona capital catalana amb més inversió social per habitant, amb 131,61 euros, segons una anàlisi elaborada per l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials sobre la partida dedicada a serveis socials i promoció social dels ajuntaments de més de 20.000 habitants, amb dades corresponents a la liquidació del pressupost a 31 de desembre del 2024 que publica el ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
Només la ciutat de Barcelona, que lidera el rànquing estatal, supera la capital del Segrià, amb 288,07 euros per habitant. Així mateix, Girona inverteix 130,46 euros per habitant en aquest concepte i Tarragona, 107,55.
En números absoluts, Lleida destina 19.055.710,54 euros a serveis socials, la qual cosa representa el 9,6% de la despesa total. A Barcelona és el 13,3% (490.449.257,78 euros); a Girona, el 8,8% (13.963.042,69 €) i a Tarragona, el 7,8% (15.180.926,25 €).
Inversió social d’excel·lència
No obstant, al llistat del conjunt de capitals de província la de Lleida se situa a la banda mitjana de la taula. En concret, al lloc 18 de 50, i no assoleix la classificació d’ajuntaments “amb inversió social d’excel·lència”, que l’estudi atorga als que inverteixen més de 200 euros per habitant, que la xifra representi almenys el 10% del pressupost general i que no hagin reduït la partida d’aquest àmbit respecte a l’exercici anterior. De les capitals només dos ho aconsegueixen, Barcelona amb els 288,07 euros citats, i Bilbao, amb 208,94. I del global de 404 consistoris analitzats, només 27.