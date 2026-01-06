HABITATGE
Lleida és la província on més es va encarir el lloguer l’any passat
Segons un estudi d’Idealista, que indica que els preus van pujar un 16,4%. En canvi, les dades oficials de la Generalitat xifren un augment de ‘només’ el 2,6%
Els lloguers d’habitatges es van encarir de mitjana un 16,4% durant l’any passat a les comarques de Lleida, que van registrar l’increment trimestral i anual més gran de totes les províncies de l’Estat, segons l’últim informe d’Idealista. Tanmateix, amb un preu mitjà d’11,5 euros al mes per metre quadrat al desembre, ocupa el lloc 16 en un rànquing que encapçalen Madrid (20,8 €/m2/mes), Barcelona (20,4) i Balears (19,6).
A Lleida ciutat, els lloguers van costar de mitjana 9,3 euros mensuals per metre quadrat. Encara que es troba entre les capitals més barates, el preu va patir un increment del 14,2% durant l’any passat, el quart més elevat de l’Estat (només darrere de Ceuta, Ciudad Real i Zamora).
Les dades oficials difereixen
Les dades d’Idealista, el portal immobiliari web més gran, contrasten amb les que publica la Generalitat. Les últimes disponibles són del segon trimestre del 2025, quan un lloguer costava 502,27 euros de mitjana a la demarcació. En el mateix període de temps, un any, les xifres oficials mostren que el preu només va pujar un 2,66%, ja que la mitjana en el segon trimestre de l’any anterior va ser de 489,24 euros. Hi ha una diferència de gairebé 14 punts entre les dades del Govern i les de la immobiliària.
De la mateixa manera, a la capital només es va registrar un increment interanual de l’1,22 per cent en els preus del lloguer, de 549,24 a 555,95 euros de mitjana. Són 13 punts menys que els que indica l’estudi d’Idealista.
D’altra banda, mentre que a Lleida destaca la forta pujada de preus dels lloguers, el preu de la vivenda utilitzat en venda registra una pujada anual menys pronunciada, del 5,2 per cent el passat 2025, sent una de les menors de l’Estat. Així ho indica l’informe d’Idealista, que assenyala que el preu mitjà és de 1.497 euros per metre quadrat a la demarcació.
Quant als municipis, Lleida és la quarta capital amb els pisos en venda més barats de l’Estat, amb un preu mitjà de 1.477 €/m2. Només tenen preus inferiors Zamora, Jaén i Lugo. La ciutat va registrar un augment del 10,9% entre l’inici i el final del 2025.