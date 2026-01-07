COMERÇ
ERC reclama mesures per evitar fraus en les rebaixes
El grup d’ERC va reclamar ahir al govern municipal prendre mesures per reforçar l’atenció i vigilància en els possibles fraus o estafes que es puguin cometre durant la campanya de rebaixes, que la majoria de botigues comença avui encara que ja abunden les que les han iniciat durant la campanya nadalenca. Concretament, va demanar conèixer quines mesures ha pres per a aquesta finalitat la Paeria a través de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor per a aquestes rebaixes a l’ésser “un moment de molta activitat comercial, però també de més riscos, especialment per als més vulnerables”. En aquest sentit, la portaveu republicana, Jordina Freixanet, va assenyalar que en les campanyes de rebaixes “la informació clara i puntual poden marcar la diferència entre una compra segura i una situació de desemparament”.