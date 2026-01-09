L’actitud dels docents és el més rellevant en la relació família-escola, segons un estudi
Un informe de la Universitat de Lleida treu pes als factors socioeconòmics
Els factors estructurals i actitudinals d’un centre educatiu i dels seus professionals són els més rellevants en el grau d’implicació de les famílies a les escoles. Així ho posa de manifest una enquesta a càrrec de la Universitat de Lleida (UdL) a 524 membres d’equips directius d’escoles de Primària de Catalunya.
L’estudi mostra que els factors socioculturals i econòmics de les famílies, tot i que rellevants, no són determinants. Malgrat que la literatura científica ha associat el nivell formatiu, el capital cultural i la situació socioeconòmica amb una implicació més gran de les famílies, l’estudi qüestiona aquesta linealitat entre classe social i implicació, segons explica el professor de la UdL i coautor de l’estudi, Jordi Garreta. “El nivell formatiu, el nivell socioeconòmic i l’origen geogràfic, que es podria pensar que són rellevants, ho són menys que altres factors”, indica.
Els investigadors afirmen que aquests resultats posen de manifest la importància de promoure polítiques escolars inclusives i estratègies docents orientades a enfortir la confiança i corresponsabilitat en l’educació dels nens, per part de tots els actors implicats. “No n’hi ha prou amb marcs normatius, és necessari obrir portes per avançar en la inclusió, la democratització i la millora del sistema educatiu”, conclouen.
Aquest estudi forma part del projecte d’investigació Participació i implicació familiar als centres d’educació Primària, d’àmbit estatal i conclòs el 2025 amb finançament del ministeri de Ciència. Liderat per la UdL, va comptar amb investigadors de la Rioja, Cantàbria i Balears.