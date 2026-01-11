SUCCESSOS
Tres arrestats per increpar i agredir guàrdies urbans a Lleida
Els fets van succeir ahir a les 3.50 hores
La Guàrdia Urbana va detenir ahir a la matinada dos homes i una dona acusats d’increpar i agredir diversos agents. Van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte d’atemptat a l’autoritat.
Va tenir lloc a les 3.50 hores a Prat de la Riba, quan una patrulla va procedir a identificar diverses persones. Pel que sembla, s’hi van negar, van increpar els agents i van intentar agredir-los, per la qual cosa van ser arrestats. Dos dones més van ser imputades per desobediència i resistència a l’autoritat.
D’altra banda, van detenir un home per robatoris en botigues de l’Eix Comercial.