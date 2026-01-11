Unes 300 persones protesten a Balàfia en contra del 'Hub Cívic'
Els contraris a aquest equipament han protestat també amb cassolades i preveuen unes altres dos manifestacions per als diumenges 18 i 25.
Unes 280 persones segons la Urbana i fins 400 segons l’organització han protestat aquest diumenge al matí en una marxa per mostrar el seu rebuig a què l’antic col·legi del carrer Valls d’Andorra aculli un allotjament temporal per a persones sense sostre, tal com projecta l’ajuntament.
Els manifestants asseguren que "no rebutgen persones, sinó un model que no funciona i que congestiona els recursos". I demanen de parar el projecte del hub, i que la Paeria escolti els veïns per fer de l’escola un espai educatiu per a tothom.
Els contraris a aquest equipament han protestat també amb cassolades i preveuen unes altres dos manifestacions per als diumenges 18 i 25. A la manifestació hi han participat polítics de PP i Vox.