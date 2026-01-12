SUCCESSOS
Detingut per agredir i intentar clavar-li un tornavís a un operari de la neteja a Lleida
Va colpejar la víctima i va intentar clavar-li un tornavís quan escombrava a la Zona Alta. Un policia local d’Alcarràs va desarmar l’agressor i va socórrer el treballador
Els Mossos d’Esquadra van detenir dissabte al migdia un home de 32 anys acusat d’agredir i amenaçar un operari de la recollida de les escombraries a la Zona Alta de Lleida, segons ha pogut saber aquest diari.
L’empleat va rebre un fort cop al cap, i la intervenció d’un agent de la Policia Local d’Alcarràs –que es trobava fora de servei– va evitar que l’agressió anés a més. L’arrestat compta amb nombrosos antecedents i va ser detingut per un delicte lleu de lesions i amenaces.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 12.50 hores quan un operari de l’Ilnet, el servei municipal de neteja, es trobava netejant amb el seu carro al carrer Bonaire.
Un home se li va atansar i va començar a amenaçar-lo i a agredir-lo sense motiu aparent. Li va etzibar diversos cops, que el van deixar atordit, i va intentar clavar-li un tornavís. L’agressió va ser presenciada per un agent de la Policia Local d’Alcarràs que es trobava fora de servei.
Es va abalançar sobre l’agressor i li va prendre l’eina. Al veure’s desarmat, l’home va fugir. Al lloc va acudir l’ARRO dels Mossos d’Esquadra, que estava fent patrullatge preventiu per la zona. El policia d’Alcarràs els va facilitar una descripció de l’autor de l’agressió.
Els agents de l’ARRO es van desplegar pels carrers pròxims i poc després van aconseguir localitzar i detenir el presumpte agressor. Van comprovar que l’home tenia nombrosos antecedents.
En els últims anys s’han registrat diverses agressions contra treballadors del servei de la recollida de les escombraries de Lleida. El desembre del 2023 un jove va clavar un cop de puny a un empleat de la neteja a la plaça Ramon Berenguer IV.
L’estiu passat, operaris van denunciar atacs i amenaces per part d’un grup de joves a la nit quan entraven a treballar al barri de la Mariola.
Ferit amb una arma blanca a l’esquena
Els Mossos d’Esquadra investiguen una agressió amb una arma blanca que es va produir aquest cap de setmana passat als voltants d’un local d’oci nocturn situat a la sortida de Balàfia. La víctima va resultar ferida a l’esquena al ser atacada amb un objecte tallant.
Al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques. Va necessitar diversos punts de sutura. La víctima no va poder oferir una descripció de l’agressor perquè l’atac va ser per l’esquena i se’n va adonar al veure l’hemorràgia.