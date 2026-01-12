L'Avant de les 07.05 des de Lleida arriba a Barcelona amb més de dos hores de retard
Per una avaria al taller de Can Cunis i Renfe ha intentat recol·locar viatgers en altres trens
Una incidència tècnica en un tren detectada al taller de Can Tunis ha provocat que l'Avant que havia d'estar a l'estació de Lleida a les 07.05 hores no hagi pogut arribar a la capital del Segrià. Renfe ha enviat dos combois, un cap a Tarragona i un altre cap a Lleida per recollir als passatgers, però no ha arribat a l'estació de Lleida-Pirineus fins a les 09.18 h, causant que els viatgers que havien d'anar a Barcelona-Sans hagin arribat al seu destí a les 10.20 hores, amb més de dos hores de retard.
Segons la companyia, s'ha intentat recol·locar el màxim nombre de viatgers possible en altres trens d'alta velocitat cap a Barcelona, però ha estat molt complicat per l'alta ocupació del dilluns a primera hora del matí.
Els usuaris han criticat la mala gestió del servei. En aquest sentit, cal recordar que el passat mes d'octubre el servei d'Avant a primera hora del matí des de Lleida va acumular tres avaries. En l'última, el comboi que havia de sortir de la capital del Segrià a les 7.05 va ser suprimit quan tots els viatgers feien cua al control d’accés, segons van explicar afectats. Alguns van indicar que, davant de la falta d’informació, van optar per tornar a casa, com és el cas d’un estudiant que va haver de faltar a classe al no poder viatjar a temps fins a la capital catalana.
Usuaris demanen rebaixar els nous abonaments Avant
D'altra banda, la Plataforma d’Usuaris d’Avant de Catalunya demana revisar a la baixa els preus dels nous abonaments Avant, el Passi Via i l’Abonament 10-30, per revertir els “increments encoberts” que asseguren que Renfe hi amaga. Els nous títols, que es van activar l'1 de gener, substitueixen les diferents Targetes Plus, que es podran utilitzar fins al proper 31 de gener.
En el cas dels abonaments de deu viatges, els usuaris denuncien pujades superiors al 20% en tots els casos. Entre Lleida i Barcelona, cada trajecte passarà de costar 6,4 euros (amb la Targeta Plus 10) a 7,8 euros (amb el nou Abonament 10-30). Entre Lleida i Tarragona, pujaran de 3,1 a 3,8 euros. La resta de Targetes Plus (10-45 i 30/50) desapareixeran i es reconvertiran en el nou Passi Via, que estableix una subscripció trimestral amb descomptes mínims del 45% que s’incrementen a mesura que l’usuari realitza més viatges. La plataforma denuncia que “continua penalitzant les anul·lacions amb menys de 60 minuts d’antelació”