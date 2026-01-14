BARRIS
Larrosa es reuneix amb el nou president veïnal d’Universitat
L’alcalde, Fèlix Larrosa, es va reunir ahir amb el nou president de l’associació de veïns d’Universitat, Joan Taboada, per presentar-se i conèixer les necessitats del barri. Taboada, que fins ara exercia de vicepresident, substitueix Robert Setó, que portava un llarg temps al capdavant de l’entitat. L’alcalde també va visitar ahir la clínica Perpetu Socors del Grup HLA, que recentment ha ampliat les seues instal·lacions amb un edifici annex.