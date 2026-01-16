Cap de setmana musical a Lleida ciutat: de Clara Peya a Cafè d'Alger, tots els concerts programats
Lleida ciutat acull del 16 al 18 de gener múltiples concerts amb estils que van del piano d'autor al pop espanyol
Lleida ciutat es prepara per a un cap de setmana musical molt complet entre el divendres 16 i el diumenge 18 de gener de 2026, amb una àmplia oferta de concerts on participen artistes com Clara Peya, David Otero (anitc membre del 'Canto del Loco') i Leticia Moreno, així com grups com Cafè d'Alger. Encara que recentment ha estat cancel·lat el concert de 'Fórmula V' a La Llotja, el programa d'actuacions manté una agenda variada que promet propostes per a diferents públics.
La versió més intimista de Clara Peya i música clàssica, a l'Enric Granados
L'Auditori Enric Granados de Lleida acull aquest cap de setmana dues cites de referència. Aquesta tarda, a les 20.00 hores, la compositora i pianista Clara Peya presenta el projecte "Solilòquia", una producció intimista inspirada en la temàtica de la solitud contemporània. El recital, centrat en un conjunt de peces originals pel piano amb sordina i l'exploració sonora dels mecanismes de l'instrument, reflexiona sobre les pors i les dependències emocionals, convidant a la introspecció i la pausa.
En canvi, demà al mateix auditori, també a les 20.00 hores, la violinista Leticia Moreno actuarà acompanyada per la Franz Schubert Filharmonia sota la direcció de Tomàs Grau. El programa proposa el Concert per a violí núm. 1 de Philip Glass i les Danses Simfòniques de West Side Story de Leonard Bernstein, dues obres emblemàtiques que situen el repertori en el context de la música clàssica del segle XX.
David Otero, el pop espanyol de referència a l'Espai Orfeó'
També dissabte, a les 20.30 hores, David Otero porta el seu concert íntim a l'Espai Orfeó de Lleida. Conegut pel seu pas com a component d'El Canto del Loco i sota el seu projecte Otero El Pescao, l'artista interpretarà clàssics del seu repertori només amb veu i guitarra. Amb dues dècades de trajectòria, Otero segueix consolidat com a referència del pop espanyol.
La fusió del chaâbi algerí amb Cafè d'Alger al Circuit Folc
La nit de divendres, a les 22.00 hores, Cafè d'Alger actuarà a l'Espai Orfeó per presentar el seu àlbum homònim dins el Circuit Folc. La formació liderada per Yacine Belahcéne fusiona el chaâbi i altres gèneres d'Algèria amb influències del rocksteady, folk i cançó d'autor. Les peces tenyides de multiculturalitat seran cantades en català, francès, àrab i amazic, acostant als espectadors noves sonoritats.