SANITAT
El grup ERLab i de la Universitat de Lleida demostren que fred i contaminació incrementen les crisis epilèptiques
L’IRBLleida i la UdL, havent estudiat admissions hospitalàries per aquesta raó en 10 anys
El grup ERLab, Recerca en Urgències i Emergències, format per investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida i de la Universitat de Lleida (UdL), ha identificat una relació significativa entre la temperatura i la contaminació per diòxid de nitrogen (NO2) i la freqüència d’admissions hospitalàries per crisis epilèptiques entre el 2010 i el 2019. La investigació, publicada a Frontiers in Public Health, aporta evidència epidemiològica que reforça la necessitat d’incloure indicadors ambientals en l’estudi i la prevenció d’aquestes crisis.L’anàlisi detalla 4.755 admissions hospitalàries per crisis epilèptiques a Lleida en una dècada i les relaciona amb els registres diaris de variables meteorològiques i contaminants atmosfèrics.
Risc relatiu de crisi
Els resultats mostren que temperatures molt baixes (per sota del 2,5 percentil de la sèrie) i altes concentracions de NO2 (per sobre del 99 percentil) s’associen amb un augment de fins al 40-42% del risc relatiu de crisi.
L’estudi adopta models estadístics avançats per capturar l’efecte immediat i els possibles retards en l’efecte de l’exposició ambiental sobre les admissions. “Els resultats suggereixen que, més enllà dels factors clínics tradicionals, els canvis en el clima i els nivells de contaminació de l’aire podrien actuar com a desencadenants de crisis epilèptiques i, per tant, haurien de ser considerats tant en la investigació com en les estratègies de salut pública per a poblacions vulnerables”, indica la investigadora Cecília Llobet.