JARDINERIA
Creen una ‘illa natural’ amb 195 plantes aromàtiques i de flor a Pardinyes
La rambla Corregidor Escofet, a Pardinyes, compta amb un “illa de vegetació” natural amb 195 plantes aromàtiques i amb flor, com sàlvia, heura, farigola, romer i lavanda. Està situada davant de l’Escola Oficial d’Idiomes, on s’han despavimentat 110 metres quadrats de vorera. L’actuació, impulsada per la regidoria de Sostenibilitat, inclou també la plantació de 29 arbres, quatre en aquesta zona i 25 davant de l’institut Josep Lladonosa.