EMERGÈNCIES
Expectació per l’incendi d’un vehicle al Secà de Sant Pere
Gran expectació ahir per un incendi que va calcinar un vehicle al Secà de Sant Pere. Els serveis d’emergències van rebre l’avís abans de les cinc de la tarda, al cremar-se un cotxe al carrer Pascual Bailón. Pel que sembla, el propietari anava a aparcar quan es va iniciar el foc, que ràpidament va calcinar el cotxe. No hi va haver persones ferides malgrat la gran fumarada. Al lloc va treballar una dotació dels Bombers de la Generalitat i la grua va retirar el vehicle afectat.