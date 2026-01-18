MEDI
‘Llars’ per a aus i insectes
En marxa el projecte ‘Balcons Verds’ amb la distribució de caixes niu, menjadores i ‘hotels’ i tallers per aprendre com atreure aquestes espècies. L’objectiu és fomentar la biodiversitat urbana
Aus i insectes ja han fet de balcons i terrasses de la ciutat la seua llar gràcies al projecte Balcons Verds, impulsat per la regidoria de Sostenibilitat per fomentar la biodiversitat urbana. La Paeria va licitar el subministrament de caixes refugi de fauna per a dos-cents d’aquests espais, així com l’organització de tallers divulgatius sobre aquesta activitat, que es van efectuar el mes de desembre passat.
A tots els integrants de la xarxa de Balcons Verds se’ls va oferir una caixa niu o caixa refugi. N’hi ha de destinades a pardals o mallarengues, que es poden instal·lar en balcons a una altura de fins una quarta planta. I també per a falciots, per als pisos més alts, així com per a muricecs, que són espècies protegides interessants a l’hora de controlar la població de mosquits a la ciutat.
Als tallers, titulats Un balcó verd... i ben viu!, es va explicar als interessats accions que poden afavorir la presència de fauna als seus balcons, com per exemple disposar de plantes variades amb floracions vistoses o bé que donin fruits.
Així mateix, van incloure una part pràctica destinada a la construcció d’hotels d’insectes i menjadores per a aus, molt importants durant l’hivern perquè és l’època en què el seu aliment escasseja.
Poc després de la instal·lació en balcons, algunes mallarengues i cotxes fumades ja van fer ús dels menjadors, com es pot observar en una de les imatges adjuntes.
L’ajuntament subratlla el benefici ecològic que suposa fomentar la presència d’aquesta fauna als balcons de Lleida i destaca que els integrants de la xarxa es mostren “emocionats” de poder disfrutar de l’observació d’aquests animals a la seua pròpia llar.
La Paeria té en marxa també un altre projecte relacionat amb la biodiversitat que consisteix en la creació de prades per a insectes pol·linitzadors en una dotzena de zones verdes de la capital.
De moment està instal·lant petites tanques de fusta per delimitar els espais, per exemple a la plaça Maria Aurèlia Campany de Balàfia, el marge esquerre de la canalització o el Parc de l’Aigua, i ben aviat abordarà la plantació d’espècies amb flors que atreguin aquests insectes.