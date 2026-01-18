Tres víctimes a Lleida d’un grup que estafava amb mascotes
Hi ha 19 detinguts a Biscaia i Burgos, amb més de 120 afectats
La Guàrdia Civil, en el marc de l’operació Magna- Vallis, ha detingut dinou persones, divuit a Biscaia i una a Burgos, i n’ha investigat tres per pertànyer a una organització criminal, dedicada a estafar mitjançant anuncis falsos de venda i adopció de mascotes a través d’internet. Fins al moment s’han identificat 121 víctimes d’estafa i deu de falsejament d’identitat d’una trentena de províncies, tres de les quals a Lleida. Així mateix, tres membres de l’organització, que pertanyien a un clan familiar, mantenien sota control un octogenari, que havien aïllat del seu entorn familiar obligant-lo a exercir la mendicitat i a qui també havien obert nombrosos comptes bancaris per cometre les estafes. La investigació va començar arran d’una denúncia rebuda el febrer de l’any passat, en la qual una persona manifestava haver estat estafada després de pagar 280 euros per la suposada adopció d’un cadell anunciat en un portal d’internet, sense arribar a rebre l’animal ni poder recuperar els diners.
Els estafadors exigien a les seues víctimes desemborsaments progressius amb diversos pretextos, vacunes, transport, xip o gàbia mitjançant pagaments a través de Bizum o transferències bancàries. Per això, l’organització utilitzava múltiples línies telefòniques, comptes bancaris i documents d’identitat falsos o aliens per enganyar els compradors. Es calcula que la quantitat estafada supera els 36.000 euros. També se’ls atribueixen més de 560.000 euros en prestacions socials percebudes de manera indeguda.