HUB CÍVIC
Unes 300 persones es tornen a manifestar a Balàfia en contra del 'Hub Cívic'
Els veïns es volen desvincular dels partits polítics i crearan una nova plataforma contra la proposta de la Paeria
Al voltant de 300 veïns de Balàfia han tornat a sortir al carrer aquest matí per mostrar la seva oposició al projecte del Hub Cívic de Balàfia, que preveu la construcció d'un allotjament temporal destinat a persones sense sostre a la zona propera a l'escola del barri. La manifestació, iniciada a la plaça dels Països Catalans, ha recorregut diversos carrers clau de la zona.
Durant la mobilització, els manifestants han corejat lemes com "No a l'alberg, Balàfia decideix; no a l'alberg, Balàfia no es ven", mentre molts altres residents han mostrat el seu suport des dels balcons i finestres fent sonar cassoles al pas de la comitiva. La mobilització es produeix arran de la iniciativa de la Paeria que preveu l'obertura de l'equipament social en uns terrenys adjacents al centre educatiu de Balàfia.
Els veïns de Balàfia crearan una plataforma independent dels partits polítics
L'objectiu dels veïns és impulsar una plataforma ciutadana desvinculada dels partits polítics. Malgrat la presència de regidors del PP, VOX i representants d'Aliança Catalana en la manifestació d'avui, la voluntat expressada pels organitzadors és clarament d'independència política: "tot suport és bo, però volem fer una plataforma desvinculada de colors polítics". Estan buscant signatures pròpies i han recollit les 4.000 signatures que el Partit Popular va començar a recopilar fa un any. Tanmateix, tenen previst presentar-les oficialment com a plataforma de veïns.
Els veïns ja han convocat una nova manifestació pel diumenge vinent, i l'assemblea veïnal afirma que no aturaran les protestes fins que s'aturi completament el projecte del Hub Cívic.