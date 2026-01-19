EDUCACIÓ
La mitjana d’alumnes per aula als col·legis de Lleida ciutat cau a 21,5
Dos menys que l’any 2018 i l’oferta inicial per al curs vinent, de 17 places a I3
El progressiu descens del nombre d’alumnes i el fet que s’hagin tancat molt pocs grups ha motivat que la ràtio d’alumnes per aula als col·legis d’Infantil i Primària de Lleida ciutat sigui aquest curs de 21,5, gairebé dos menys que el 2018-19. En els públics, la mitjana cau a 20,78, mentre que als concertats és de 22,58.
El nombre mitjà d’alumnes per aula als col·legis d’Infantil i Primària de Lleida ciutat s’ha reduït en gairebé dos en els set últims cursos, segons les dades facilitades pel departament d’Educació. Concretament, en l’actual curs la mitjana de tots els centres públics i concertats és de 21,5, quan en el 2018-19 era de 23,3. La xifra d’escolars per classe és sensiblement més gran a la concertada, amb 22,58, que en la pública, on es queda en 20,78. La ràtio és menor a Infantil que a Primària, perquè en els últims anys Educació ha anat retallant les places per aula d’I3 a la preinscripció.
El delegat d’Educació, Ruben Mansilla, va destacar que la rebaixa de ràtios obeeix al fet que respecte al curs passat hi ha 288 alumnes menys, però en canvi només s’han tancat tres grups. El gruix del descens s’ha registrat des del curs 2022-23, quan era de 22,8. Al següent va baixar a 22,3 i en el 23-24 va caure a 21,8.
De cara al curs vinent, l’oferta inicial de la preinscripció a primer del segon cicle d’Infantil (I3) rondarà les 17 places per grup a l’escola pública en alguns dels municipis amb més habitants, com Lleida, Alcarràs, Balaguer, Tàrrega, Cervera o les Borges, mentre que a Guissona i Mollerussa serà de 19.
Tot això en previsió de la matrícula viva amb els nens que van arribant al llarg de l’any. Precisament, entre el 27 d’octubre passat i el 5 de gener, els centres que depenen de la delegació d’Educació de Lleida (les comarques del pla) han incorporat 100 nouvinguts a les etapes d’educació obligatòria. El delegat d’Educació va precisar que el volum de noves altes és més gran, però que inclou els alumnes que canvien de centre o de municipi.
En aquest sentit, Mansilla va dir que a finals d’aquest mes revisaran la dotació d’aules d’acollida, destinades al fet que els nens que no saben català l’aprenguin i puguin continuar les classes amb normalitat. Cal tenir en compte que en les primeres setmanes de l’any és quan acostumen a venir més nens procedents dels països llatinoamericans.
Nova fase d’obres per a l’ampliació del Josep Lladonosa
La delegació d’Educació a Lleida destinarà aquest exercici 300.000 euros per a una nova fase de l’ampliació de l’institut Josep Lladonosa de Pardinyes. Una vegada estigui completada, ja no caldrà que part dels alumnes de Batxillerat hagin de rebre classes a la seu de l’EOI. Respecte al pla per adaptar els centres al canvi climàtic, el departament preveu repartir 1,2 milions entre 7 centres, entre els quals n’hi haurà dos d’educació especial i les dos bressol de la seua titularitat. Seran bàsicament obres de millora de l’aïllament. D’altra banda, la partida per a treballs de reforma que s’acostumen a fer durant l’estiu és de poc més d’un milió d’euros.
Cada any arriben als centres uns 1.500 estudiants fora de termini
Els centres educatius de la capital reben cada any de mitjana uns 1.500 alumnes que van arribant al llarg del curs o a l’estiu, una vegada tancat el termini oficial de preinscripció, segons dades de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). Al curs 2021-2022, van ser 1.496 entre educació Infantil, Primària i ESO, dels quals 846 van arribar durant el curs (entre octubre i maig) i 650 a l’estiu. Al 2022-2023 van ser 1.709 (907 i 802, respectivament). Al 2023-2024, van baixar a 1.591 (742 i 849) i al 2024-2025 van tornar a pujar a 1.845 (934 i 911). En el curs actual, va caldre escolaritzar els 585 alumnes que van arribar durant l’estiu.