L'ICF finança amb 3,3 milions d'euros la rehabilitació d'un bloc de pisos de Lleida de més de 45 anys
El projecte permetrà a les 119 llars de l'immoble generar un estalvi energètic anual d'uns 1.300 MWh
L'Institut Català de Finances (ICF) ha finançat la comunitat de propietaris El Balcó de Lleida amb 3,3 milions d'euros per dur a terme la rehabilitació energètica integral d'un edifici amb més de 45 anys d'antiguitat. El projecte, que beneficiarà les 119 llars de l'immoble del número 48 del carrer Doctor Combelles, inclou la instal·lació de plaques fotovoltaiques i un sistema d'aerotèrmia més eficient per a la climatització i l'aigua calenta, així com un nou aïllament tèrmic exterior (SATE) a la façana, que reduirà la pèrdua de temperatura a l'hivern i l'entrada de calor a l'estiu. A més, es renovaran els tancaments i se substituiran les canonades per prevenir possibles fuites o avaries. L'estalvi energètic anual s'estima en uns 1.300 MWh.
"L'ICF no només està al costat del teixit empresarial i social català, sinó que també hi és perquè comunitats de propietaris impulsin projectes de millora energètica com aquest que beneficien l'economia domèstica i contribueixen a avançar cap a un món més sostenible", ha afirmat la consellera delegada de l'ICF, Vanessa Servera.
Préstecs amb condicions avantatjoses per a projectes sostenibles
La banca pública de Catalunya ha finançat el cost total del projecte, de 3,3 milions d'euros, a través de dues operacions: un préstec ICF EcoVerda InvestEU d'1 milió i una bestreta de 2,3 milions d'una subvenció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC).
Els préstecs ICF EcoVerda InvestEU disposen d'una garantia del Fons Europeu d'Inversions (FEI), amb el suport de la Unió Europea a través del programa InvestEU, destinada a millorar l'accés al finançament en condicions favorables a inversions sostenibles a Catalunya, com ara projectes d'eficiència energètica, energies renovables, mobilitat sostenible o estalvi d'aigua, entre d'altres.