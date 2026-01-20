Lleida, l'única província de l'Estat on el preu de l'habitatge a les zones rurals és més alt que el dels pisos a la ciutat
Segons un informe d'Idealista i s'explica per l'import de les cases en zones de muntanya
El preu de l'habitatge en les ciutats pràcticament duplica el de les cases en les zones rurals, segons un estudi del portal immobiliària Idealista. L'informe detalla que a Barcelona, viure a la capital és un 73% més car que fer-ho en un entorn no urbà i el preu mitjà passa dels 1.891 euros el metre quadrat en les zones menys denses fins als 3.281 euros a la ciutat. A Tarragona la diferència és del 51% (1.215 euros el metre quadrat vs. 1.838 euros) i a Girona és del 33% (2.067 euros vs. 2.745 euros).
Lleida és l'única demarcació de l'Estat on no s'observa aquesta tendència i els preus dels habitatges a les zones rurals (1.666 euros el metre quadrat) encara se situen per sobre dels habitatges en zones urbanes (1.421 euros el metre quadrat). Segons Idealista, el comportament de Lleida s'explica perquè moltes cases se situen en zones de muntanya, properes a les estacions d'esquí.
L'estudi es basa en dades de finals del 2025. Madrid és la comunitat amb més biaix entre urbà – rural, amb una diferència del 131%.