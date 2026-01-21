URBANISME
El nou POUM de Lleida preveu construir 8.449 pisos a Balàfia i 4.941 a Mangraners
Estima que la capital tindrà 29.872 nous habitatges i 185.000 habitants el 2050
Balàfia, Mangraners-Torre Salses i Cappont seran els barris de Lleida que més creixeran en les pròximes dècades, amb més de 17.000 habitatges. Així ho recullen els documents del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que estima que de cara al 2050 la ciutat haurà guanyat 29.872 habitatges i haurà superat els 185.000 habitants.
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que està elaborant el govern municipal de Lleida preveu desenvolupar 54 nous sectors que podran acollir 29.872 habitatges, 600.000 metres quadrats per a usos industrials i 250.000 per a dotacions i equipaments. Així ho reflecteix la documentació pública del POUM del web de l’ajuntament, que preveu aquest creixement perquè Lleida ciutat passi dels 150.000 habitants actuals als 185.000 el 2050.
Els nous sectors que es desenvoluparan es concentren majoritàriament a la zona nord i sud-est de la capital, concretament a Balàfia i l’entorn dels Mangraners. Al primer barri es preveu que el creixement es concentri al voltant de l’avinguda Alcalde Porqueres i la carretera N-230, l’avinguda de Pinyana i la zona compresa entre la carretera a Torrefarrera i el barri del Secà.
I és que Balàfia és el barri en el qual més nous habitatges hi ha projectats, amb un total de 8.449. L’altre gran pol d’expansió és a l’altra punta de la ciutat i és Torre Salses, al costat dels Mangraners, on hi ha projectats 4.941 habitatges. En aquesta zona també es preveu una àrea comercial i de lleure que ja compta amb la llicència d’obres de la Paeria.
El següent barri en el qual més creixement preveu el nou POUM és Cappont gràcies a l’Àrea Residencial Estratègica, els terrenys que envolten la carretera Ll-11 a l’altura de l’antic hotel Ilerda. Només allà hi ha projectats 3.673 habitatges. Al seu barri veí, la Bordeta, el creixement girarà entorn de les avingudes Artesa, Fontanet, Amposta i Hostal de la Bordeta, amb 3.471 nous habitatges.
D’altra banda, Pardinyes guanyarà 1.816 pisos amb l’expansió a través de l’avinguda Prat de la Riba i el seu entorn, la Mariola en guanyarà 1.386 gràcies al pla de millora urbana i Ciutat Jardí comptarà amb 1.380 habitatges més aprofitant el voltant de la parròquia de Montserrat, l’avinguda Ciutat Jardí, la facultat d’Agrònoms i la presó, que es traslladarà a una altra zona encara per concretar.
Els barris amb menys projecció de nous habitatges són el Secà amb 1.083; Copa d’Or amb 1.065; Llívia amb 745; el Centre Històric amb 505; Sucs amb 276; Instituts-Sant Ignasi amb 198; i Raimat amb 181. D’altra banda, a l’entorn de l’estació de trens es preveu habilitar una zona comercial i 512 habitatges. Pel que fa als 649.372 metres per a usos industrials, seran a l’entorn del polígon El Segre i Rufea, mentre que els 251.648 metres per a equipaments estaran repartits entre Gardeny, la Caparrella i Torre Salses.
Un creixement que dependrà del sector privat
El govern municipal va assenyalar que les previsions de creixement de la ciutat incloses en el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) preveuen “un possible desenvolupament ordenat” però que, perquè sigui possible, “dependrà del dinamisme de la iniciativa privada, que és en gran manera la propietària dels terrenys”.
Per això, van remarcar que els sectors a desenvolupar inclosos en els documents del nou pla són “una previsió” i que el creixement de la ciutat “dependrà del dinamisme econòmic i demogràfic” que s’assoleixi en les pròximes dècades. Així mateix, des del govern municipal van recordar que el nou POUM es troba en fase avançada de desenvolupament i s’estan valorant les aportacions de la Generalitat per redactar el document definitiu i sotmetre’l a aprovació inicial, la qual cosa s’hauria de fer aquest any.
A més del desenvolupament residencial, el nou POUM també preveu ampliar l’Eix Comercial per Alcalde Costa fins al Turó de Gardeny, la creació de 509 hectàrees de zones verdes, plantar 80.000 arbres i el trasllat de la Fira de Lleida al recinte de l’antiga Hípica. També contempla que les fàbriques que hi ha per la trama urbana per Cappont, Pardinyes o Els Mangraners s’instal·lin a les noves zones industrials.