Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per a l'acusat d'agredir sexualment la filla durant anys a Lleida i Reus
El processat nega els fets i la víctima relata tocaments davant el tribunal de l'Audiència provincial
L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dimecres un home acusat d'agredir sexualment la seua filla, que té una discapacitat, durant més d'una dècada. Durant la vista, la víctima ha relatat tocaments de caràcter sexual per part del seu pare, però ha negat que la violés, tal com va revelar fa quatre anys a un psicòleg que li feia seguiment. Per la seua banda, el processat ha negat els fets i ha manifestat que la seua filla "s'inventa moltes coses".
Els psicòlegs que van entrevistar la noia han conclòs que el seu relat encaixa amb un abús sexual intrafamiliar i que el seu relat és compatible amb una situació viscuda. La Fiscalia ha mantingut la petició de 15 anys de presó per a l'home i la defensa n'ha demanat l'absolució per falta de proves.
Segons la Fiscalia, els fets s'haurien produït entre els anys 2000 i 2013, quan la víctima tenia entre 8 i 21 anys, en diverses localitats on havia viscut amb el seu pare, com ara Lleida o Reus. Aquest dimecres el ministeri públic ha mantingut l'acusació per un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys amb accés carnal, en els quals incorren els supòsits de superioritat i vulnerabilitat de la víctima.
La fiscal ha sol·licitat 15 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada, la imposició d'una ordre d'allunyament de 500 metres i prohibició de comunicació durant el termini d'un any superior a la pena imposada, que durant 10 anys no pugui treballar en feines o oficis que impliquin un contacte amb menors, la prohibició de la pàtria potestat i el pagament de 30.000 euros per danys morals.