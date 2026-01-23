TRIBUNALS
Condemnat a pagar 440.000 € a un home que va apunyalar a Pardinyes
La víctima té la incapacitat absoluta a conseqüència de les ferides al coll i a l’esquena. L’Audiència li imposa també 6 anys de presó
Sis anys de presó i el pagament d’una indemnització de 440.000 euros. Aquesta és la condemna que va acceptar ahir un jove de 24 anys que van reconèixer que la matinada de l’1 de juliol del 2023 va apunyalar al coll i a l’esquena un home de 44 a Pardinyes després d’una discussió, en un cas que va avançar SEGRE. La víctima, que va ser absolta de delictes lleus de lesions, va resultar ferida de caràcter crític i, a conseqüència de la gravetat de les ferides, té la incapacitat permanent absoluta. Va ser un judici per conformitat després de l’acord assolit per la Fiscalia –que sol·licitava una condemna de deu anys de presó– i els advocats dels dos.
Els fets van tenir lloc al carrer Xavier Puig i Andreu quan es va produir una discussió entre els dos homes. Es va iniciar perquè l’ara condemnat es trobava amb uns amics i, pel que sembla, feia soroll. La parella de la víctima li ho va recriminar. Es va iniciar una discussió entre tots dos homes, que fins i tot es van perseguir amb el cotxe. Dels seus respectius vehicles, van agafar una navalla de deu centímetres i un cable elèctric de 60 centímetres. Es van amenaçar entre si amb expressions com “Et mataré!”. El que portava la navalla, amagada a l’esquena, va assestar quatre punyalades a l’altre implicat al coll i a l’esquena. Posteriorment, va intentar atacar la parella d’aquest últim, que va aconseguir refugiar-se al vehicle. L’agressor va clavar tres vegades la navalla en una de les llunes. Després, va fugir amb el seu cotxe i va acabar sent arrestat pels Mossos d’Esquadra al seu domicili del carrer Nord. La víctima va ser evacuada amb pronòstic crític però estable a l’Arnau de Vilanova. Més tard va ser derivada a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, va haver de ser intervingut i va necessitar 569 dies per curar-se.
La Fiscalia sol·licitava per a l’ara condemnat vuit anys de presó per una temptativa d’homicidi i dos anys més per amenaces, però es va arribar a una conformitat perquè la condemna fos de sis anys, cinc per la temptativa d’homicidi i un per les amenaces. També va acceptar ordres d’allunyament però es van retirar els càrrecs, tant per a ell com per a la víctima, per delictes lleus. El jove està empresonat des del 3 de juliol del 2023.