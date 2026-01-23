ENSENYAMENT
Conduir 300 quilòmetres per fer classe
Docents amb residència a Lleida destinats a Segur de Calafell, Vilafranca del Penedès i el Prat relaten la seua experiència. Destaquen la despesa econòmica i desgast físic i emocional que pateixen
Conduir fins a 300 quilòmetres al dia per fer classe. Així viuen 331 docents funcionaris desplaçats, alguns amb residència a Lleida, als quals Educació els va assignar plaça molt lluny de casa després dels “errors de les adjudicacions de l’estiu passat”, segons la Central Sindical Independent i de Funcionaris (Csif). Veu “maltractament institucional” i reclama “adjudicacions transparents, comissions de serveis per salut i mecanismes de permuta entre docents”.
Una de les afectades és Merche Berbel, que viu a Lleida i li van adjudicar plaça provisional a Segur de Calafell, “a una hora i mitja”. És docent des de fa 23 anys, però funcionària des de fa dos. Va treballar a la concertada, molts anys a Reus, i volia atansar-se a Lleida i millorar les seues condicions, però se sent “decebuda” perquè el primer any va acabar a Sant Boi de Llobregat i aquest, a Segur de Calafell. “És una situació insostenible, una despesa important i una afectació en la salut. M’encanta la meua feina, però no està pagat amb el que he de viure cada dia. No tinc fills, però sí un pare gran i faig malabars. Educació no contesta recursos ni peticions. Estem indignats, els interins ens passen al davant”, relata.
Ivet Escándil viu a Fraga però és a la borsa de Lleida i Educació la va destinar aquest curs a Vilafranca del Penedès. El passat no va poder fer les pràctiques de funcionària a l’estar de baixa maternal i aquest “els que van fer oposicions posteriors a la meua em van passar al davant i és molt injust”. “Em vaig veure obligada a agafar una reducció perquè era inviable pujar i baixar cada dia i l’escola em va compactar la jornada en tres dies. Estic menys hores amb la meua filla d’un any perquè he de matinar molt i arribo tard. És horrorós, conciliació zero”, indica.
Mireia Gascón va treballar durant 15 anys a la concertada a Barcelona. El 2020 es va traslladar amb la seua família a Juneda, d’on és la seua parella, i el 2023 va aprovar les oposicions, no va obtenir plaça, però va fer substitucions a 10 minuts de casa. El 2024 sí que la va aconseguir i la seua primera destinació va ser a Badalona, on va haver de fer reducció de jornada i “gastar 600 euros en gasolina”. El juliol passat primer va rebre un altre “cop” emocional quan li va tocar el Prat de Llobregat. “Fer 300 quilòmetres al dia, sortint a les 6 del matí, amb els costos econòmics, físics i emocionals, és extremament dur. Vaig començar el curs amb un estat anímic per terra i vaig haver d’agafar una baixa per estrès i ansietat”, assenyala.
“No acceptarem reunions buides, sense documents ni compromisos clars,” van incidir. Per la seua banda, fonts de la conselleria van indicar que els sindicats no es van presentar a la reunió.
Sindicats acusen Educació de no oferir-los una proposta salarial
Els sindicats van acusar Educació d’incomplir el “compromís explícit” de presentar-los una proposta salarial en la reunió prevista per a ahir. Portaveus d’USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT van explicar que al matí responsables de la conselleria els van dir que estan treballant en una proposta retributiva, però que “no han arribat a temps” per tenir-la a punt. Van remarcar que hi havia un “compromís concret que no s’ha respectat” i van alertar que “sense proposta salarial no hi ha negociació”. Per això, van fer una crida a la mobilització demà dissabte, quan està convocada una manifestació a Barcelona. Reclamen un increment del sou per pal·liar la pèrdua de més d’un 20 per cent del poder adquisitiu en l’última dècada.