Detinguts a Lleida els membres d’una banda de lladres vinculada amb robatoris en domicilis de Tarragona

Imatge d’arxiu de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Lleida. - SEGRE

Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de Guàrdia Civil, han desarticulat una organització criminal vinculada a robatoris amb força en domicilis d’El Catllar (Tarragona), els autors dels quals han estat arrestats a Lleida, informa el consistori en un comunicat aquest divendres.

D’altra banda, la policia catalana també ha detingut un home per presumptes robatoris en granges de la localitat tarragonina, així com al propietari d’una plantació il·legal de marihuana de 700 plantes, ubicada a la urbanització Manous, a prop del Centre Penitenciari de Mas d’Enric. Les actuacions policials s’han pogut dur a terme gràcies a les imatges de càmeres de videovigilància de la zona.

