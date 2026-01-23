L'aparició d'un forat a la calçada obliga a tallar uns minuts el carrer la Parra de Lleida
L'aparició aquest divendres d'un clot a la calçada ha obligat a tallar el carrer la Parra de Lleida durant uns minuts. El forat, inicialment de poc diàmetre però amb profunditat, ha aparegut a l'altura del pàrquing de l'Auditori i a primera hora del matí tècnics analitzaven si sota hi havia un esfondrament més gran i si calia maquinària pesant per reparar-lo. L'esvoranc ha crescut fins a arribar a quasi un metre de diàmetre, i tècnics d'Aquàlia indicaven que a les 11.00 hores ja estava estabilitzat. La concessionària del servei d'aigües ha confirmat que no els consta cap fuita d'aigua potable ni cap afectació als col·lectors de recollida d'aigües pluvials ni residuals, per la qual cosa no s'ha hagut de tallar el subministrament. La Paeria confirma que s'està reparant el forat i que el trànsit s'ha reobert, circulant pel carril d'aparcament del carrer.