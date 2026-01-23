EQUIPAMENTS
L’interior de la nova estació d’autobusos, gairebé a punt
L’interior de la nova estació d’autobusos, ubicada als Docs i a l’entorn de l’antiga farinera La Meta, està gairebé a punt, amb els seients de la sala d’espera instal·lats, així com les pantalles. Encara queden treballs per acabar a la zona de les andanes i a l’exterior els operaris estan col·locant el paviment davant l’entrada principal per la plaça Ramon Berenguer IV i l’accés al pas de vianants que travessa Príncep de Viana. També estan ampliant la vorera del carrer Comtes d’Urgell. La Generalitat preveu que la nova terminal de busos entri en servei durant el primer trimestre d’enguany.