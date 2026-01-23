TRÀNSIT
“L’objectiu són autocars amb la màxima seguretat”
Controls en el transport escolar
La seguretat en el transport escolar, de menors i de viatgers és una de les prioritats del Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals. Per a això, aquesta setmana s’està portant a terme una campanya de controls per garantir que els autocars i els conductors compleixen la normativa. Un d’aquests controls es va fer ahir al matí al pàrquing del Col·legi Claver, a Raimat.
“L’objectiu del dispositiu és garantir que aquests desplaçaments es facin amb la màxima seguretat. Inspeccionem qüestions tècniques, del servei i de l’estat dels vehicles com els sistemes de seguretat, entre altres aspectes”, va explicar Josep Ramon Mateu, agent de Trànsit dels Mossos d’Esquadra. Aquests controls es porten a terme entre tres i quatre vegades al llarg del curs escolar i les incidències són majoritàriament administratives, sense casos de consum d’alcohol o drogues dels xòfers. A Lleida, l’any passat es van fer un total de divuit controls. En les dos anteriors campanyes d’aquestes característiques que van fer al gener i al juny de l’any passat hi va haver 649 sancions a Catalunya.