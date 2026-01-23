SEGRE

TRÀNSIT

“L’objectiu són autocars amb la màxima seguretat”

Controls en el transport escolar

Un agent de Trànsit dels Mossos d’Esquadra inspeccionant ahir un autocar escolar.

Un agent de Trànsit dels Mossos d’Esquadra inspeccionant ahir un autocar escolar.

Publicat per
Noèlia Burgos

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La seguretat en el transport escolar, de menors i de viatgers és una de les prioritats del Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals. Per a això, aquesta setmana s’està portant a terme una campanya de controls per garantir que els autocars i els conductors compleixen la normativa. Un d’aquests controls es va fer ahir al matí al pàrquing del Col·legi Claver, a Raimat.

“L’objectiu del dispositiu és garantir que aquests desplaçaments es facin amb la màxima seguretat. Inspeccionem qüestions tècniques, del servei i de l’estat dels vehicles com els sistemes de seguretat, entre altres aspectes”, va explicar Josep Ramon Mateu, agent de Trànsit dels Mossos d’Esquadra. Aquests controls es porten a terme entre tres i quatre vegades al llarg del curs escolar i les incidències són majoritàriament administratives, sense casos de consum d’alcohol o drogues dels xòfers. A Lleida, l’any passat es van fer un total de divuit controls. En les dos anteriors campanyes d’aquestes característiques que van fer al gener i al juny de l’any passat hi va haver 649 sancions a Catalunya.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking