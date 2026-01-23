La Paeria de Lleida reformarà els parterres de la Rambla d'Aragó, estrenats fa menys de tres anys
Es replantaran amb noves espècies i s’instal·laran mesures de protecció per evitar que es trepitgin
L’ajuntament de Lleida ha anunciat que durà terme una reforma integral dels parterres de la Rambla d’Aragó per millorar l’estat de l’espai verd d’aquest eix central de la ciutat. La primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, ha visitat aquest divendres l’espai amb tècnics municipals i de l’empresa concessionària del servei de jardineria en aquest sector de la ciutat, Urbaser, per tal de planificar l’actuació que es vol tenir llesta pel mes de maig.
Iglesias ha assenyalat que després d'un temps s’ha constatat que "la plantació actual no s'ha adaptat bé a l'espai, que es percep com a desendreçat i en mal estat", malgrat les tasques de manteniment. Cal recordar de la remodelació de la rambla d'Aragó, amb els parterres actuals, es va estrenar la primavera del 2023.
Ara, el projecte de reforma inclourà també mesures de protecció dels parterres per evitar que siguin trepitjats o que hi accedeixin animals de companyia, segons ja explicat el consistori. La reforma abastarà tots els parterres de la Rambla d’Aragó des del carrer Ramon y Cajal fins a l’entorn de la font de la plaça Catalunya.
Actualment l'ajuntament està treballant en la selecció de les noves espècies vegetals, apostant per aquelles que s’adaptin millor a les condicions climàtiques de Lleida. Paral·lelament, s’està verificant la disponibilitat d’aquestes espècies als vivers per assegurar una correcta execució del projecte.