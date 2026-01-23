SUCCESSOS
La Urbana i el SEM assisteixen un part en un pis del carrer Companyia
Van tenir coneixement que una dona donava a llum en un habitatge en pèssim estat. Després d’atendre-les in situ, les dos van ser evacuades d’urgència a l’Arnau
Sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i agents de la Guàrdia Urbana van tenir ahir al migdia una actuació heroica a l’atendre una nounada i la seua mare després de descobrir per sorpresa que havia donat a llum en un pis del carrer Companyia, al Barri Antic, en pèssim estat, segons ha pogut saber aquest diari. La nadó i la dona van ser ateses in situ i, posteriorment, van ser evacuades d’urgència en ambulància i custodiades per la Policia Local a l’hospital Arnau de Vilanova.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 13.00 hores en un habitatge del carrer Companyia. Al lloc van acudir dos ambulàncies del SEM i agents de la Guàrdia Urbana. Els sanitaris van accedir a l’habitatge i van descobrir per a la seua sorpresa que s’havia acabat de produir un part. Els sanitaris van atendre de manera urgent la nounada i la progenitora a causa del seu precari estat en un immoble que es troba en pèssimes condicions i on hi havia diverses persones. La nounada va poder ser estabilitzada, segons van indicar fonts municipals. Posteriorment, tant la mare com la filla van ser traslladades en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova per ser ateses d’urgència davant del risc vital, segons van indicar fonts solvents. Patrulles de la Guàrdia Urbana van custodiar les ambulàncies que van efectuar el trasllat per fer-ho amb la màxima brevetat de temps possible. No ha transcendit la seua evolució. La intervenció de sanitaris i policies va ser clau per salvar la nadó i la progenitora.
El novembre del 2019, una dona va donar a llum en ple carrer a Anselm Clavé. La mare va ser assistida per un cambrer i un dentista. La jove, de 22 anys, es va posar de part a les 17.45 hores quan anava amb la seua parella. El petit i la mare van ser traslladats a l’Arnau de Vilanova i es trobaven en perfecte estat.