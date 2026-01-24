Connecta:Cultura obre l’any posant el focus en la creació literària i el pensament cultural
La Regidoria de Cultura de Lleida impulsa la primera edició de l’any del programa Connecta:Cultura, una iniciativa que promou la interacció entre professionals de diferents disciplines artístiques per generar sinergies i arribar a nous públics. En aquesta ocasió, la trobada se centra en la creació literària i el pensament cultural.
La sessió tindrà lloc el 29 de gener, a les 18.30 h, al Cafè del Teatre, i vol ser un espai per compartir mirades, projectes i experiències al voltant dels llibres, la poesia i els processos creatius. Hi participaran una desena de professionals que formen part de l’ecosistema literari de la ciutat, com les editorials Eclecta i La Biennal; el projecte Les Sabates del Genet Irreductible; el Festival de Poesia; la Fundació Castell del Remei, així com Clara Vinyals (Renaldo i Clara) i Joana Jové (Selva Nua).
El programa Connecta:Cultura, iniciat l’any passat, té com a objectiu difondre l’activitat cultural de Lleida i crear vincles entre els diferents agents del sector. Cada trobada es realitza en un equipament municipal diferent i s’enfoca en un àmbit específic de la cultura. Les edicions anteriors s’han dedicat a l’art i la salut, els promotors culturals i els festivals. L’accés a les sessions és lliure.