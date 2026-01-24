JARDINERIA
La Paeria renovarà els parterres de la rambla d’Aragó pel seu mal estat
La Paeria impulsarà una reforma integral dels parterres de la rambla d’Aragó per millorar-ne l’estat, segons va anunciar ahir la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias. Ahir va visitar l’espai amb tècnics municipals i de l’empresa concessionària del servei de jardineria en aquest sector de la ciutat, Urbaser, per planificar l’actuació que l’ajuntament preveu tenir a punt al maig.
Iglesias va explicar que després d’un temps s’ha constatat que “la plantació actual no s’ha adaptat bé a l’espai, que es percep com deixat i en mal estat”, malgrat les tasques de manteniment. Val a recordar que la remodelació de la rambla, amb els parterres actuals, va ser estrenada la primavera del 2023.
Ara, el projecte de reforma inclourà també mesures de protecció per evitar que els parterres siguin trepitjats o que hi accedeixin animals de companyia. La reforma inclourà tots aquests espais de la rambla d’Aragó, des del carrer Ramón y Cajal fins a la font de la plaça Catalunya.
D’aquesta manera, l’ajuntament està treballant actualment en la selecció de les noves espècies vegetals, apostant per aquelles que s’adaptin millor a les condicions climàtiques de Lleida. Paral·lelament, s’està verificant la disponibilitat d’aquestes espècies als vivers per assegurar una correcta execució del projecte.