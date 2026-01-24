VIA
Un profund clot obliga a tallar durant unes hores el carrer la Parra
Els primers indicis apunten com a causa una filtració d’aigua per les pluges, diu l’ajuntament. Aqualia no detecta fuites o incidències en les canonades
El carrer la Parra es va despertar ahir amb un clot, inicialment de poc diàmetre però amb una profunditat considerable, a l’altura del pàrquing de l’Auditori. Tècnics municipals analitzaven a primera hora si a sota hi havia un ensorrament més gran i si era necessària maquinària pesant per reparar-lo. Van plantejar la possibilitat d’utilitzar una retroexcavadora, que finalment no va ser necessària, malgrat que el clot va arribar finalment a gairebé un metre de diàmetre i un altre metre de fondària, aproximadament. Tècnics van assenyalar que abans de les 11.00 hores ja estava estabilitzat. La Guàrdia Urbana va haver de tallar el trànsit pel carrer fins aleshores, i el va reobrir desviant els vehicles pel carril d’estacionament.
L’ajuntament va explicar que, segons els primers indicis, el clot hauria estat ocasionat per una filtració d’aigua a causa de les pluges dels últims dies, que hauria afectat el subsol i “va provocar l’enfonsament del paviment sense ocasionar altres danys ni afectacions en serveis”, va indicar. La Paeria va afegir que la brigada d’acció immediata treballava des de primera hora “per poder solucionar la incidència tan aviat com fos possible”.
La concessionària del servei d’aigües, Aqualia, no va detectar cap fuita d’aigua potable ni afectacions als col·lectors de recollida de les aigües pluvials o residuals, per la qual cosa no es va haver de tallar el subministrament, segons va afirmar un portaveu.
L’últim gran clot a les calçades de la ciutat va tenir lloc el novembre passat al carrer Cronista Muntaner, a Cappont, on la ruptura d’una canonada de la xarxa d’aigua potable va causar un esvoranc a l’altura del número 5. Més gran va ser el de setembre del 2024 en un escocell de l’avinguda del Segre, de cinc metres de profunditat, provocat per una fuita a la canalització del riu Noguerola.
Junts insta a reparar la vorera de Jaume II, al campus de Cappont
El grup municipal de Junts va demanar ahir a la Paeria reparacions urgents davant del mal estat de la vorera del carrer Jaume II al seu pas pel campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL). Les arrels dels arbres de la via han aixecat i trencat diverses rajoles, creant desnivells abruptes. “Es tracta d’un tram amb una alta afluència de vianants i usuaris del carril bici, que posa en risc la seguretat viària i evidencia una falta de manteniment de la via pública”, va lamentar la seua portaveu, Violant Cervera.