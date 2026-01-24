TRANSPORTS
Reubiquen usuaris en dos autobusos i un tren d'alta velocitat a Lleida-Pirineus per la suspensió de Rodalies
Els passatges afirmen que la informació els arriba "a comptagotes"
Passatgers de l'estació de Lleida-Pirineus han estat reubicats en dos autobusos i un tren d'alta velocitat per la suspensió del servei de Rodalies.
Després de dos hores d'espera, els usuaris de la línia RL4, que havia de sortir a les 11.12h de Lleida-Pirineus amb destinació a Terrassa, han agafat un autobús. Afirmen que la informació els ha arribat "a comptagotes" i han valorat buscar un transport alternatiu. És el cas de l'Angelica, que ha trucat a un conegut perquè l'acompanyés amb cotxe a la feina, d'altres han preferit esperar si des de l'estació se'ls oferia un altre mitjà de transport.
"Se suposa que ens ofereixen transport per carretera, però encara no m'ho han confirmat del tot", ha explicat el Cristian, qui també ha dit que igualment s'haurà d'espavilar per arribar al seu destí. Per la seva banda, l'Artur volia viatjar cap a Tarragona i ha dit que "ofereixen alternatives però la informació que en rebem és a comptagotes. Veig que ells tampoc ho tenen molt clar, la situació és difícil". Aquests dos viatgers finalment han optat per viatjar amb autobús i el tren d'alta velocitat, respectivament.
Pel que fa als passatgers de les línies amb destinació a Barcelona passant pel Camp de Tarragona, se'ls ha habilitat un segon autobús per arribar a municipis de les Garrigues, com Vinaixa, i un tren d'alta velocitat fins a l'estació de Sants.
El servei de Rodalies ha començat la jornada amb aparent normalitat, i ha set a mig matí que s'ha començat a complicar. Val a dir que la línia RL3 de Cervera a Lleida ha funcionat sense incidències.
En tot moment els informadors i treballadors de l'estació han resolt els dubtes dels passatgers. No ha estat fins passades les deu del matí que el servei ha registrat les primeres dificultats a la línia RL14 amb inici a Barcelona, que ha arribat uns 40 minuts tard a l'estació de Lleida-Pirineus. A aquest retard també s'ha sumat el de l'RL4 de Terrassa a Lleida.
Davant la cancel·lació del servei de manera generalitzada, aquest dissabte a la tarda no es preveu que surtin els trens de l'R13 de les 18.12h ni de l'R14 de les 20.30h amb destinació a Barcelona pel Camp de Tarragona. Així mateix, tampoc s'espera que funcionin els trens de l'RL4 de les 19.26h ni de l'RL3 de les 21.19h.
La majoria d'usuaris que han acudit a l'estació de Lleida-Pirineus ho han fet per viatjar amb trens d'alta velocitat, un servei que també ha presentat retards.