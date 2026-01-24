ENSENYAMENT
La UdL aborda el bullying i la salut mental en minicursos
Entre els onze que organitza la facultat d’Educació per a professionals. De curta durada, d’entre 10 i 60 hores
La facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida (UdL), en col·laboració amb el Centre de Formació Permanent, ofereix onze microcredencials, minicursos per a treballadors sobre temàtiques vinculades a les necessitats del teixit professional. El degà, David Aguilar, va indicar que són de curta durada, d’entre 10 i 60 hores (d’1 a 6 crèdits) i tenen com a objectiu acreditar amb un certificat oficial coneixements, habilitats o competències específiques, relacionades amb temes d’actualitat del seu àmbit laboral, com per exemple la inclusió, la salut mental, el bullying o la digitalització, entre d’altres. Alguns són presencials, altres són online i altres híbrids, per facilitar la compaginació amb la feina, i els primers ja comencen al febrer. Aguilar va indicar que subvencionen el 70 per cent del cost, de manera que tindran un preu d’entre 30 i 40 euros.
En l’àrea d’educació, ofereix microcredencials de competència digital docent i pensament computacional en educació infantil; estratègies de suport per a l’educació inclusiva; psicomotricitat; educació i mediació cultural en les arts i el patrimoni; i creativitat i innovació, eines per desenvolupar ments creatives. En psicologia, són sobre acompanyament a les famílies en el procés diagnòstic i terapèutic dels trastorns neurològics; eines psicològiques per al rendiment i benestar esportiu; bullying i cervell, comprensió neuropsicològica infantojuvenil; i intervenció psicològica avançada en emergències (nivell 0). I en educació social i treball social, un minicurs sobre competències professionals per a la promoció de la parentalitat positiva en el treball amb famílies.
El curs passat la Universitat de Lleida va oferir una microcredencial de prova que va tenir trenta-cinc matriculats, i aquest va ampliar l’oferta. A l’octubre hi havia un centenar d’inscrits a nou microcredencials més. La UdL n’ofereix ara vint-i-nou de temàtiques molt diverses, des de cartografia a productivitat de granges mare porcines o urgències oncològiques.