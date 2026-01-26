Detecten una ruptura a la via de l’alta velocitat Barcelona-Lleida-Madrid en un tram a l’Espluga de Francolí
Obliga Adif a reduir la velocitat a 80 km/h i el ministeri de Transports indica que serà temporal i que no posa en perill la circulació de trens
Una ruptura detectada a la via d’alta velocitat Barcelona-Lleida-Madrid, al seu pas per l’Espluga de Francolí (la Conca de Barberà), ha obligat Adif a reduir la velocitat dels trens a 80 quilòmetres per hora durant un tram del recorregut. Segons han confirmat fonts del Ministeri de Transports, aquesta limitació serà temporal i no posa en perill la circulació de combois.
Aquest nou incident se suma a la reducció de la velocitat dels trens AVE o Iryo en diversos trams de la ruta entre Barcelona i Madrid, fet que provoca que el trajecte duri fins a una hora més del previst i que ha causat importants endarreriments durant tot el cap de setmana.
Agències