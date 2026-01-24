MOBILITAT
La investigació apunta a la fractura del carril com a causa de l’accident d’Adamuz
Puente assenyala que es devia produir “minuts o hores” abans del pas de l’Iryo i que els sensors no van depassar el nivell d’alarma. Identificades les 45 víctimes mortals del sinistre ferroviari
La investigació de l’accident ferroviari a Adamuz (Còrdova), que ha deixat 45 morts, apunta que la causa del sinistre és que el carril estava fracturat i que la fractura es va produir abans del pas del tren. Així ho va considerar la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), que va afirmar que les osques a les rodes dels vagons de l’Iryo i la deformació al carril són compatibles amb aquesta hipòtesi. Segons els experts, a l’estar interrompuda la continuïtat del carril, la part anterior a la ruptura rebria inicialment el pes total de la roda, provocant que aquesta part del carril baixés lleument.
El ministre de Transports, Óscar Puente, va manifestar que aquesta hipòtesi provisional ofereix “certa tranquil·litat” per la seua promptitud malgrat que va insistir que no és definitiva. Puente va assegurar que la fractura es va haver de produir “minuts i hores” abans del succés, per la qual cosa no es va poder detectar. A més, va assenyalar que tots els sensors automatitzats que detecten anomalies a la xarxa ferroviària “en cap cas van depassar el nivell d’alarma”, per la qual cosa va dir que potser “cal fer un altre tipus de controls”, i va advertir d’un possible defecte de fàbrica del carril de les vies –ja s’ha ordenat la revisió de tots els lots fabricats i instal·lats a les vies–. Puente també va afirmar sentir-se “capacitat absolutament” i no tem ser cessat, mentre que va acusar el PP de fer-se ressò de “mentides”, mentre que el president d’Adif, Pedro Marco de la Peña, va assegurar que “assumirà les conseqüències”.
Balanç de morts
En un altre ordre de coses, les autòpsies a les 45 víctimes de la catàstrofe ja han conclòs, per la qual cosa tots els morts han estat identificats i deixen el balanç en 23 homes –un menor d’edat– i 22 dones, tots espanyols menys tres dones –una russa, una alemanya i una marroquina. Respecte als ferits, la xifra d’hospitalitzats s’ha reduït de 29 a 23 –cinc dels quals segueixen a l’UCI–, mentre que ja s’han tramitat 102 altes hospitalàries.
Redueixen a 60 km/h un tram a Segòvia
Adif ha reduït temporalment la velocitat de la línia d’alta velocitat que connecta Madrid amb Valladolid a 60 quilòmetres per hora en un tram de 20 quilòmetres a Segòvia al detectar-se un “incident lleu” en una via.
Ajornat el contracte de l’AVE a l’Aràbia Saudita
L’accident d’Adamuz ha frustrat la firma definitiva del nou contracte de l’AVE per unir Medina i la Meca, ajornada sine die per la cancel·lació del viatge de la delegació espanyola. Segons Expansión, el sinistre a Còrdova pot suposar un cop reputacional a Espanya.
La Fiscalia rebutja el secret en la causa
La Fiscalia de Còrdova ha demanat el Jutjat de Montoro que no es declari el secret de les diligències prèvies de l’accident d’Adamuz, a l’assenyalar que “no hem tingut abans una tragèdia d’aquestes característiques” i desitjar que “sigui el mínim de llarga possible”.